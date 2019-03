Neues Ärztemodell: Große Lücken in vielen Regionen

Graz, Ausseer- und Mariazellerland top

Eine Quote von mehr als die Hälfte besetzter Dienste gibt es in zehn der 24 neuen Sprengel. Besonders gut ist die Lage im Ausseerland, in Graz und im Mariazellerland, wo bereits die 80-Prozent-Marke überschritten wurde. Auch in der Süd- und Weststeiermark läuft es recht gut, in der Ober- und Oststeiermark tendenziell schwieriger.