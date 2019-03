Rot-weiß-rote Teams bei EM früh ausgeschieden

Die Team-Kämpfe bei der Karate-EM in Guadalajara hat den österreichischen Vertretern keinen Erfolg gebracht! Die Damen schieden am Freitag in Runde zwei aus, die Herren ereilte gleich zum Auftakt das Aus. Bettina Plank blickte danach bereits auf ihren Finalkampf am Samstag. Auch Alisa Buchinger und ihr Salzburger Klubkollege Stefan Pokorny sind bereit für ihre Kämpfe um Bronze.