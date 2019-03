Keine vollen Boni für Bosse

IMAS-Umfrage über Verkehr in Salzburg AG

Im Februar hatte die Salzburg AG eine Umfrage beim IMAS-Institut in Auftrag gegeben. Dabei wurden 600 Salzburger über 16 Jahren zu den Verkehrsmitteln der Salzburg AG befragt. 47 Prozent gaben dabei an, eher positive Erfahrungen gemacht haben. Interessant: Von diesen sind knapp 60 Prozent auch öffentlich unterwegs. Ob die Busse veraltet seien beantworteten 31 Prozent der Befragten mit einem Ja.