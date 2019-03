Eine Alkoholsucht belastet auch Angehörige

„Zu Meetings gehen ist meine Lebensversicherung“

Die Anonymen Alkoholiker (AA) wurden 1935 in den USA gegründet. 1959 brachten zwei alkoholkranken Frauen in Wien die erste Gruppe nach Österreich. 1974 wurde die AA-Gruppe in Linz ins Leben gerufen. Mittlerweile finden in Linz täglich und in den Bezirkshauptstädten, mit Ausnahme von Perg, wöchentlich Meetings statt. Andi: „Zu den Meetings zu gehen ist meine Lebensversicherung.“ Informationen über Zeit und Ort der Treffen gibt es auf www.anonyme-alkoholiker.at. Die Gruppe bei den Barmherzigen Brüdern in Linz bietet übrigens auch Zusammenkünfte auf Englisch und Persisch an. Das 45-Jahre-Jubläum der Linzer AA wird am 6. April, um 14 Uhr mit einem offenen Meeting gefeiert.