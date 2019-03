Wie geht es jetzt im Brexit-Theater weiter?

May: „Werden wohl an der EU-Wahl teilnehmen müssen“

Eine Möglichkeit wäre auch, dass die Europäische Union den Briten noch einen weiteren Aufschub gewährt, was nicht ganz unwahrscheinlich scheint. „Nun werden wir wohl an den EU-Wahlen teilnehmen müssen“, sagte Großbritanniens Premierministerin Theresa May unmittelbar nach der Abstimmung im Unterhaus. Sie wollte ein solches Szenario bisher unbedingt verhindern. Auch für die EU wäre es alles andere als optimal, wenn die Briten nun doch an der Wahl teilnehmen würden, aber auch einen ungeregelten Brexit will kaum jemand.