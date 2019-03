Schlag gegen die Doping-Mafia am Flughafen Wien!

Als elektrische Schalter hatte ein Kurierdienst eine Sendung mit 16 Kartons zur Verzollung angemeldet. Doch die Zöllner am Flughafen Wien ließen sich nicht täuschen. Bei ihrer Kontrolle der in Indien aufgegebenen Pakete entdeckten sie eine ganze Palette an Anabolika vor allem für Bodybuilder, aber auch andere Leistungssportler. Wegen des gewaltigen Aufgriffs wurde durch die Staatsanwaltschaft Korneuburg auch Europol und das von der Welt-Anti-Doping-Agentur akkreditierte medizinische Labor in Seibersdorf eingeschaltet.