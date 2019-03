Baby ertränkt: Mutter „nicht zurechnungsfähig“

Reanimation zunächst geglückt

Dem Krankenhauspersonal sei laut Staatsanwalt kein Vorwurf zu machen. Die Mitarbeiter kämpften um das Leben des Buben und zunächst gelang sogar die Reanimation. Am Folgetag verstarb der Säugling aber in der Klinik Innsbruck. Die Obduktion ergab, dass der Bub durch Ertrinken bzw. Ersticken verstarb. In der Lunge befand sich jedenfalls Wasser.