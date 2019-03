Audi A6 50 TDI quattro: Vorsprung mit Verzögerung

Keine Sorge: Es gibt keine Klagen über das Abgas, schon gar keinen Rückruf. Das haben sie inzwischen im Griff im VW-Konzern. Aber: Sie nehmen es mit der Sauberkeit inzwischen so genau, dass beim Tritt aufs Gaspedal erst einmal die Reinigung angeworfen wird, bevor sonst was passiert. Damit man sich nichts nachsagen lassen muss. Und so dauert es handgestoppte 2,25 Sekunden, bis die Fuhre während der Fahrt beschleunigt (und das ruckartig). Vom Hersteller heißt es dazu: „Die Audi AG ist sich der Thematik bewusst, dass es aktuell bei diesem Aggregat eine gewisse Anfahrverzögerung gibt.“ Audi arbeitet an einer „Verbesserung der Motor- und Getriebesteuerung“, die dann wohl per Software-Update implementiert wird.