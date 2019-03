Im Titelrennen ist Dritter Zünglein an der Waage

Bis Sommer kickte Hannes Endletzberger (29) selbst in Kuchl, wohnt mit Freundin und Kindern weiter dort. Seither gibt er bei Austria Salzburg den Defensivspezialisten, gastiert heute (15) im Hit der Runde bei der „Ex“. Zuletzt rettete er Violett per Kopf das 3:3 gegen Golling zum Start ins neue Jahr. Über Gegner Kuchl sagt er: „Ich weiß genau, was sie können!“