Wieder Lenker mit Laserblocker im Auto gestoppt

Die Beamten hatten sich für Tempokontrollen an der A10 in Flachau positioniert. Als die Radarpistole bei einem vorbei rasenden BMW-Lenker kein Ergebnis anzeigte, war den Beamten klar, dass der Fahrer einen Laserblocker eingebaut hat. Der Kärntner (57) wurde gestoppt. Er gab an, er habe nichts von dem Gerät gewusst, er habe das Auto schon so gekauft. Das Gerät wurde ausgebaut und beschlagnahmt.