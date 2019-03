Hofreitschule: Klima holt Kathrin Glock ins Boot

Die seit Monatsbeginn amtierende neue Geschäftsführerin der Spanischen Hofreitschule in Wien, Sonja Klima, hat sich Kathrin Glock als Expertin an ihre Seite geholt. Sie freue sich, dass Glock ihr helfend und beratend zur Seite stehen werde, sagte Klima am Freitag. Diese Beratertätigkeit erfolge unentgeltlich.