Luxushotel in Frankreich wegen Feuer evakuiert

Wegen eines Brandes ist in den französischen Alpen ein Luxushotel evakuiert worden. Das Feuer sei am Donnerstagabend auf dem Dach des „Four Seasons“-Hotel in Megeve ausgebrochen, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Etwa 180 Menschen hätten das im Chalet-Stil erbaute Gebäude verlassen müssen. 70 Feuerwehrleute waren die Nacht über im Einsatz und brachten das Feuer am Freitagmorgen unter Kontrolle.