Mit 1,3 Promille gegen Baum gerast

Mit dem Auto seien sie gefahren, um sich das Geld fürs Taxi zu ersparen, erklärte der Lenker nun vor Gericht in Eisenstadt. „Es war deppert und es tut mir leid“, so der Beschuldigte aus Ungarn während der Verhandlung. Während er selbst und drei seiner Mitfahrer genesen sind, ist das fünfte Unfallopfer bis heute arbeitsunfähig. Der Mann verlor seinen Job, ist auf einem Auge fast blind, schwerhörig und hat in seiner rechten Körperhälfte kein Gefühl mehr. Das Urteil: sieben Monate bedingt und 6000 Euro Geldstrafe. Zudem soll V. 5000 Euro Schmerzensgeld an den Schwerstverletzten zahlen.