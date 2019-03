EU-Prognose: ÖVP vor SPÖ, FPÖ will ganz nach vorn

Gut zwei Monate vor der Europawahl liegt die ÖVP in Umfragen vor der SPÖ an der Spitze. In einer am Freitag veröffentlichten aktualisierten Prognose des EU-Parlaments kommt die ÖVP auf 28 Prozent, gefolgt von SPÖ (26 Prozent) und FPÖ (23 Prozent). Dahinter rangieren Grüne und NEOS gleichauf mit je acht Prozent und die Liste Jetzt (drei Prozent). Umgerechnet auf Mandate würde dies bedeuten, dass ÖVP und SPÖ auf jeweils sechs Sitze kommen (derzeit jeweils fünf), die Freiheitlichen auf fünf (derzeit vier), die Grünen auf einen (derzeit drei) und die NEOS wie bisher auf einen. Die Liste Jetzt würde demnach den Einzug ins EU-Parlament nicht schaffen.