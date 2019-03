Straßenstrich: Die Beschwerden häufen sich wieder

Die Polizei reagierte auf die vermehrten Beschwerden in den vergangenen Tagen und nahm am Donnerstagabend das Gebiet im Bereich der Sterneck-, der Vogelweider- und der Bayerhamerstraße unter die Lupe. Offenbar bekamen die illegalen Prostituierten aber Wind von der Sache und versteckten sich in Nebenstraßen. Erwischt wurden lediglich zwei Ungarinnen (20, 28) und ein Freier. Dieser bezahlte sofort die 100 Euro Strafe. Damit konnte er verhindern, dass der Strafbescheid per Post in seinem Briefkasten landet und seine Frau von der Sache erfährt. In den nächsten Wochen sind weitere Schwerpunktkontrollen geplant.