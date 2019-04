US-Rapper „Rich the Kid“ erstmals live in Wien

US-Rapper Rich the Kid kommt am 5. April erstmals live nach Österreich. Dem Newcomer gelang der Durchbruch erst im vergangenen Jahr, als er durch den Song „New Freezer“ mit Kendrick Lamar größere Bekanntheit erlangte. Sein Debutalbum „The World is Yours“ stieg in den USA auf Platz zwei der Albumcharts ein, in Österreich auf Platz 57. Damit im Gepäck beehrt er nun zum ersten Mal die Wiener Fans. City4U verlost 3x2 Tickets für das Konzert in der Planet.tt. Bank Austria Halle Gasometer.