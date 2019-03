Ferrari-Asse Vettel & Leclerc in Bahrain überlegen

Was für eine Antwort: Ferrari hat in den Freien Trainings für den Formel-1-Grand-Prix von Bahrain am Freitag mächtig den Ton angegeben! Tagesschnellster war der Deutsche Sebastian Vettel in 1:28,846 Minuten, Teamkollege Charles Leclerc aus Monaco blieb am Nachmittag nur 0,035 Sekunden zurück, nachdem er am Vormittag die Bestzeit aufgestellt hatte. Titelverteidiger Lewis Hamilton lag im Mercedes sechs Zehntel hinter Vettel.