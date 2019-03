So geht Schweighöfer mit Ruby O. Fees Sexszenen um

„Ich glaube, es ist ganz normal, dass sich so etwas aufbauscht“, so die Schauspielerin. „Es war natürlich viel, aber ich habe versucht, mich da ein bisschen rauszuhalten. Wenn ich zu einem Event gegangen bin, bin ich da schnell durchgehuscht und habe versucht, das auf diese Weise gut zu überstehen.“ Wenn es um ihren Liebsten geht, kommt Ruby O. Fee aber aus dem Schwärmen nicht heraus. „Ich bin einfach sehr schüchtern. Ich fange dann an, zu stottern, wenn es um solche Themen geht. Deswegen überlasse ich das lieber ihm, er ist da Profi und weiß, was er macht. Er ist ein sehr toller Mann.“