Diese Zubehöre sind ein Muss für Ihr Fahrrad!

Vor allem wenn es dunkel ist, können Sie noch so gut ausgerüstet sein. Auch in diesem Fall haben wir ein ganz besonderes Zubehör gefunden. Mit besonderen Speicherreflektoren minimieren Sie das Risiko, im Dunklen übersehen zu werden. Mit den Scotchlite Speicherreflektoren sind Sie nicht nur sicher unterwegs, sondern auch noch auffällig genug, um als kleine Leuchtkugel durchzugehen. Die Reflektoren sind ganz einfach an die Speichen zu klippen. So macht das Fahren bei Nacht gleich viel mehr Spaß.