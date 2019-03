Julia Mancuso: Auch mit Baby-Bauch voll in Action

Sie wolle nicht belehrend wirken, schreibt Mancuso: „Ich weiß, dass viele mich für verrückt halten.“ Aber die spezielle Verbindung zu ihrem ungeborenen Kind sage ihr genau, was sie tun und was sie lassen soll. Kernbotschaft Mancusos: „Ich will nicht predigen, dass jeder das Leben so gestalten soll wie ich, aber jeder sollte einfach auf sich selbst hören.“ Das sei während ihrer Karriere und im ganzen Leben auch immer ihr Erfolgsrezept gewesen.