Bis zu 21 Grad: Jetzt zieht der Frühling ins Land

Hoher Luftdruck sorgt auch am Sonntag in den meisten Landesteilen für überwiegend sonniges und trockenes Wetter. Vor allem während der Nachmittagsstunden ziehen jedoch von Norden her ein paar harmlose Wolken durch. Der Wind weht schwach, gebietsweise auch mäßig aus West bis Nord. Die Temperaturen umspannen in der Früh minus ein bis plus sechs Grad und steigen auf frühlingshafte 13 bis 19 Grad.