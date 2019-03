„Rechtspopulisten lenken von echten Problemen ab“

Die in Griechenland geborene und in Wien aufgewachsene Schauspielerin Adele Neuhauser erklärt im Interview mit „Spiegel Online“, warum immer mehr Menschen in Österreich grantig sind und welche Rolle dabei Rechtspopulisten spielen. Der hohe Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund ist für die Kommissarin im „Österreich-Tatort“ kein Grund zur Panik. Vielmehr der von rechtspopulistischen Parteien gezielt erzeugte Hass und Angst, wie die Wienerin meint. Die nationalistischen Tendenzen in Europa „werden uns noch so was von auf den Kopf fallen“, warnt die 60-Jährige.