Junger Star an der Marimba erfindet Ed Sheeran neu

Senkrechtstarter Christoph Sietzen ist mit seinen 26 Jahren ein As an Schlagwerk und Marimba und tritt damit in die Fußstapfen seines Vorbilds Martin Grubinger. Der Wahl-Linzer trat schon in der Elbphilharmonie in Hamburg oder bei den Salzburger Festspielen auf und hat auch keine Angst vor modernen Klängen.