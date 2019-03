Helinox präsentiert neuen Outdoor-Sessel

Wie bei Produkten von Helinox üblich, sorgt das leichte TH72M-Aluminiumgestänge von DAC für die viel Stabilität. Innenliegende Gummizüge verbinden die Stangen miteinander und ziehen sie beim Aufbau fast von selbst in die richtige Position. Der mitgelieferte Packsack verwandelt sich außerdem schnell in ein Kissen: Einfach ein Handtuch oder Sweatshirt zusammenrollen und in den leeren Sack stecken. Mit dem Klettverschluss auf der Rückseite wird das Kissen dann am Stuhl befestigt.