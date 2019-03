Österreich geht es deutlich besser als Deutschen

Nur ein Prozent Wachstum bei deutschen Nachbarn

Damit geht es Österreich deutlich besser als den Deutschen. Dort soll es heuer wegen Problemen in der Autoindustrie (schwacher asiatischer Markt, Diesel-Diskussion etc.) nur einem Prozent Wachstum geben. Die Eurozone wird im Schnitt ebenfalls etwas weniger stark wachsen (+1,4 Prozent) als Österreich. Brexit und die Abschwächung der Weltkonjunktur sind in den Prognosen „eingepreist“, eine Eskalation im Handelskrieg jedoch nicht.