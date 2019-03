„Das haben Energy Drinks mit meiner Zunge gemacht“

Fünf bis sechs Dosen Energy Drinks hat der Australier Dan Royals bis vor Kurzem Tag für Tag getrunken - bis er Probleme mit seiner Zunge bekam und deshalb einen Arzt aufsuchte, der ihn über die verschiedenen Chemikalien, die in den Getränken enthalten sind, aufklärte. Als Warnung hat der aus Sydney stammende Lehrer, der in Asien lebt und arbeitet, nun ein Schockfoto seiner von den Getränken schwer in Mitleidenschaft gezogenen Zunge auf Facebook veröffentlicht.