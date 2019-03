Ärzte melden Erfolg am Weg zu Kopf-Transplantation

Erinnerungen an Frankensteins Monster

Sein Kollege Ren Xiaoping plädierte dafür, dass die nunmehrigen „Beweise“ erste Versuche an Menschen rechtfertigen sollten. Dies und die von den beiden Medizinern in weiterer Folge angestrebte Kopftransplantation stößt in der wissenschaftlichen Welt jedoch auf große Skepsis, zumal das Vorhaben nicht nur chirurgische, sondern auch schwerwiegende psychologische und ethische Fragen aufwirft. Unweigerlich kommt einem dabei der Roman „Frankenstein“ in den Sinn, in dem die britische Schriftstellerin Mary Shelley einen Wissenschaftler aus Körperteilen einen künstlichen Menschen, Frankensteins Monster, erschaffen ließ.