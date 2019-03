Kärntner plünderte in Salzburg Ferienunterkünfte

Der ältere Herr ist bei der Polizei kein Unbekannter – er ist mehrfach wegen Diebstählen aufgefallen. Seit Dezember trieb der Mann aus Spittal an der Drau in Flachau sein Unwesen. Er schlich sich in den Nachtstunden, während die Urlauber tief und fest schliefen, in Chalets und Appartementhäuser ein. Die Touristen hatten in ihrer Sorglosigkeit die Haustüren nicht immer versperrt. Der Kärntner hatte es auf Bargeld abgesehen.