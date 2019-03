Saisonkarten für das AYA-Frei- und Hallenbad

Die Badesaison 2019 wirft ihre „Strahlen“ voraus: Bereits ab Montag, 1. April, gibt es an der Kassa des AYA-Bades die Saisonkarten sowie 10er und 25-Blöcke zu kaufen. Die Freibäder Volksgarten und Leopoldskron beginnen am Dienstag, 23. April, mit dem Vorverkauf. Mit einer Vorverkaufskarte ist das Badevergnügen am ersten Badetag von der ersten Minute an garantiert. Gestartet wird die Saison - wetterabhängig - im AYA-Freibad bereits Ende April. Spätestens am 1. Mai folgen das „Lepi“ und das „Volksi“.