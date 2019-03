Keine Staus: Fliegen wir bald so ins Büro?

Airboard 2.0 heißt der Prototyp, der im Rahmen eines Wettbewerbs für die US-Plattform GoFly entwickelt wurde. Das Fluggerät sieht auf den ersten Blick so aus wie ein fliegender Segway. Angetrieben wird es mittels acht Propellern, die einen Menschen auf dem Sitz in der Mitte in die Höhe steigen lassen. Der Pilot kann sich auf zwei Griffen festhalten.