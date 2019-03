Weniger tödliche Verkehrsunfälle in Kärnten

Beide Todesopfer waren Pkw-Insassen

„Das Ziel, kein tödlicher Verkehrsunfall, wurde heuer im ersten Quartal in keinem einzigen Bundesland erreicht. Am nächsten kamen diesem Ziel Kärnten und das Burgenland, wo jeweils zwei Verkehrstote zu beklagen waren“, stellt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer zur Unfallbilanz des 1. Quartals fest. Beide Todesopfer in Kärnten waren Pkw-Insassen. Die Unfälle passierten im Bezirk Spittal an der Drau und in Villach Land.