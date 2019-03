19-Jähriger attackierte Kontrahenten mit Messer

Nach dem es auf einer Social Media Plattform zu mehreren Beleidigungen zwischen zwei 19-jährigen Salzburgern kam, verabredeten sich die beiden zu einer Rauferei. Als sie am Donnerstagabend aufeinandertrafen zückte einer der beiden ein Klappmesser und versuchte seinem Konrahenten zweimal in den Bauch zu stechen. Freunde gingen dazwischen und konnten so da Schlimmste verhindern.