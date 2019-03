„Verstappen holt das Maximum aus dem ganzen Paket“

„Wir befinden uns jetzt in einer Situation, in der wir auch an den Sieg denken dürfen“, meinte Sportchef Masashi Yamamoto vor dem heute beginnenden Training für den sonntägigen Wüsten-Grand-Prix in Bahrain. „Wir können jetzt wieder unsere Racing-Philosophie leben und hoffen, dass wir spätestens bis zur Sommerpause ganz oben auf dem Siegespodest stehen werden.“