„Kiste“: 4 tolle Comics für aufgeweckte Kinder

Mattis ist ein aufgeweckter Junge und er ist ein Erfinder. Da kommt es ihm gerade recht, das er eine Kiste am Wegrand findet, die er gerade für eine seiner Basteleien gebrauchen kann. Na, das ist aber eine Überraschung, als Kiste plötzlich auf zwei dünnen, schwarzen Beinen durchs Zimmer läuft und anfängt mit ihm zu reden. Woher sollte Mattis denn auch wissen, das die Kiste dem Zauberer Tamäus Bartelstrunk gehört? Und natürlich ist das nicht alles was der Pappgefährte kann. Kiste erinnert hierbei an den netten Außerirdischen namens Gamma, der oft Micky Maus besucht. Wo der freundliche Gamma eine schwarze Hose mit schier unendlichem Volumen hat, so kann Kiste beliebig Sachen in sich verstauen und auch wieder heraus fischen.