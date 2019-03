2K und Gearbox geben Einblick in „Borderlands 3“

Publisher 2K und Entwickler Gearbox haben am Donnerstagabend mit „Borderlands 3“ das nächste Kapitel ihres postapokalyptischen Koop-Shooters enthüllt. Ein erster Trailer gibt Einblick in die offene Welt sowie ihre Charaktere und zeigt, worauf sich Gamer freuen können - allen voran über eine Milliarde Waffen, von denen manche sogar laufen können. Weitere Details sollen am 3. April folgen.