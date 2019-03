Meeresspiegel im Vorjahr extrem stark angestiegen

Neben dem Rekordanstieg des Meeresspiegels gab es laut WMO zudem in den vergangenen vier Jahren „außergewöhnlich hohe Temperaturen“ an Land und in den Meeren. Dieser Trend der Erwärmung hält seit Beginn des Jahrhunderts an und dürfte sich fortsetzen, so die Verfasser des Berichtes. Die meisten Naturkatastrophen im Vorjahr standen in Verbindung mit extremen Wetterlagen und Klimaauswirkungen. Zwei Millionen Menschen waren deshalb auf der Flucht.