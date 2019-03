Oststeirischer Dämmstoff-Produzent ist insolvent

Etwa 250.000 m³ Steinwolle-Dämmstoff auf Basis von Basalt sollten pro Jahr in Großwilfersdorf produziert werden. Es kam allerdings zu technischen Hürden in der Ausführung, die kurzfristig nicht überwunden werden konnten. Die Erwartungen an den Produktionsprozess wurden verfehlt, eine wirtschaftlich sinnvolle Serienproduktion war nicht möglich.