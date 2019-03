Marchtrenk und Linz rittern um HTL-Standort

Hauptstadt erhebt Anspruch

Aber auch Linz erhebt nun Anspruch auf die Ansiedlung einer HTL mit IT-Schwerpunkt: „Deren Absolventen und Absolventinnen haben in unserer Stadt beste Zukunftschancen“, sagt SPÖ-Politikerin Regina Fechter. Der Bedarf an IT-Arbeitskräften sei gerade in Linz besonders hoch.