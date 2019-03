Markus Schopp hätte für Rep-Abgang Verständnis

„Er ist jetzt in einem Alter, wo er vielleicht noch einmal die Möglichkeit auf einen richtig guten, langfristigen Vertrag bekommen kann“, sagte Schopp am Donnerstagabend über den Slowenen. „So sind die Mechanismen in einem Verein der Größenordnung Hartberg. Es ist sicher eine Konstellation, wo man über einen Abgang spekulieren kann, und in dem sich der Verein Gedanken machen muss, ob man ihn bei einem annehmbaren Angebot nicht verkauft.“