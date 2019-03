Betriebsräte beleidigt: Empörung über FPÖ-Mandatar

„Was sagt das über den Menschen und seine Partei aus?“

„Wenn ein FPÖ-Abgeordneter völlig ungeniert Tausende Betriebsräte derart beschimpft, was sagt das über diesen Menschen und seine Partei aus?“, fragte Willi Mernyi, Bundesgeschäftsführer der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) im ÖGB, in einer Aussendung. „Fehlt es ihm wirklich nur an Anstand und Manieren? Oder müssen wir aus seiner völlig überflüssigen Erwähnung des männlichen Genitalteils schließen, dass er auch mit selbigem denkt?“