Kärntner Einschleichdieb in Flachau festgenommen

Der Kärntner verfolgte bei seinen Einschleich- und Einbruchsdiebstählen immer dasselbe Muster: Mitten in der Nacht verschaffte er sich Zugang zu den Appartements und entwendete daraus Bargeld. Die Polizei installierte deshalb in einem Objekt eine mobile Alarmanlage. Als am Montag dann der Alarm losging, fuhr die Polizei sofort zum Tatort und konnte den 60-Jähriger in unmittelbarer Nähe fassen.