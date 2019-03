„Chinesische Investoren kann ich ausschließen“

„Es freut mich, dass mich der Verein gefragt hat. Die nächsten drei Monate sind eine Orientierung, wie mir dieser Bereich liegt“, meinte der Ex-Profi. Der den Klub in einer „heißen“ Phase unter die Arme greift. Denn die Pläne im Pinzgau sind durch einen noch nicht näher definierten Sponsor mittelfristig höher angesiedelt. „Investoren aus China, Amerika oder Holland kann ich aber ausschließen. Die alle wurden ja schon kolportiert“, schmunzelte der 43-Jährige. Bis zum Saisonfinish sollen aber alle Verträge unter Dach und Fach sein, ehe man gemeinsam an die Öffentlichkeit gehen will. Über Finanzielles will Fürstaller (noch) nicht reden. „Aber wenn ein Verein ein bissl träumen darf, ist es positiv“, sagt „Fürsti“, der die Kaderplanung für den Herbst vorantreiben wird. „Wir müssen qualitativ und quantitativ erweitern.“ Für die neue Eliteliga dürfe man sich aber noch nicht zuviel erwarten – der Aufbau ist auf nächstes Jahr ausgelegt.