„Die Aufholjagd im Februar war sensationell“

Am Präbichl standen Lifte 14 Tage still

Zufriedenheit auch auf der Turracher Höhe: „Trotz schwieriger Windverhältnisse ist der Saisonverlauf sehr gut“, berichtet Elke Basler. Und obwohl am Präbichl wegen der Schneemassen zu Jahresbeginn 14 Tage lang die Lifte stillstanden, wird es die zweitbeste Saison aller Zeiten.