Huaweis neues P30 Pro: Zoom-Wunder am Prüfstand

Videos gelingen in Full-HD bei 60 Bildern pro Sekunde scharf und stabil, in 4K-Auflösung tut sich die Bildstabilisierung etwas schwerer, aber die Ergebnisse sind immer noch sehr gut. Die in 4K auf 10 Minuten beschränkte Aufnahmedauer dürfte in der Smartphone-Praxis kein Problem darstellen. Die Frontkamera ist relativ lichtstark und von erstaunlich hoher Auflösung, macht ihren Job in der Praxis auch sehr gut.