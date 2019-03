Sehr enger Gehsteig: Keine Lösung nach 14 Jahren

Appell des Verkehrslandesrates

Ein weiteres Anliegen einiger Leser ist nur ein Stück weit entfernt: In der stark befahrenen Riesstraße (auf Höhe Sternwirtweg), die viele oststeirische Pendler nutzen, wünschen sich Anrainer einen Gehsteig, damit die Kinder künftig gefahrlos zum Bus in Richtung Graz kommen. Diese Gefahrenstelle ist dem Büro von Verkehrslandesrat Anton Lang wohl bekannt: Der Bau eines Gehsteigs scheiterte bisher an der nicht vorhandenen Bereitschaft von Grundeigentümern, den erforderlichen Grund dem Land zu verkaufen. Der Appell der Verkehrsabteilung lautet daher, Schulkinder aus Sicherheitsgründen bis zur Bushaltestelle zu begleiten.