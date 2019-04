Haben Sie schon von „Zoats“ gehört?

Mit diesem Frühstück haben Sie eine echte „Kraft-Kombi“. Haferflocken zählen zu den gesündesten Lebensmitteln überhaupt. Sie sind reich an komplexen Kohlenhydraten, Eiweiß, Vitaminen und Mineralstoffen. Zucchini ist ein sehr kalorienarmes Gemüse, reich an Vitamin C, Eisen, Zink und Magnesium. Beide Nahrungsmittel kombiniert und mit Milch oder Wasser aufgekocht, ergeben einen cremigen Brei, der gesund ist und gut schmeckt.