Glyphosat: Schieder fordert europaweites Verbot

„Mit jedem Tag steigt das Risiko, dass ein Mensch mehr an Krebs erkrankt“

Schützenhilfe kommt vom - nicht nur in sozialen, sondern auch in Umweltfragen engagierten - SPÖ-Volksanwalt Günther Kräuter: „Die Zeit drängt. Mit jedem Tag steigt das Risiko, dass ein Mensch mehr an Krebs erkrankt.“ Wie berichtet, läuft derzeit auch die Eintragung für ein neues Volksbegehren gegen den konzernfreundlichen CETA-Pakt.