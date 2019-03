Vier Jahre Haft für tödlichen Faustschlag

Ein 51 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land ist am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt wegen Körperverletzung mit tödlichem Ausgang zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann hatte im vergangenen November in einem Gasthaus seinem Nachbarn mit der Faust ins Gesicht geschlagen, dieser schlug mit dem Hinterkopf am Boden auf. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.