Einigkeit im Landtag: Keine Verbote auf der Alm!

Die Problematik mit Weidetieren sei seit Jahren bekannt, kritisierte FP-LA Gamper: „Seit Jahren schaut man zu, was passiert - und wenn was passiert, schaut man weiter zu. Jetzt wird die Versicherungsprämie erhöht und alles ist in Ordnung? Glaubt wer, dass die genannten Maßnahmen einen weiteren Vorfall dieser Art verhindern können?“