Outdoor-Erlebnisse liegen bei Urlaubern im Trend

In Oberösterreich gibt es drei Naturparks: im Mühlviertel, im Obst-Hügel-Land in Scharten und in der Region Attersee-Traunsee. Im Gespräch ist ein Vierter, der im Mondseegebiet entstehen wird: „Der Wunsch muss von den Gemeinden kommen“, sagt Tourismuslandesrat Markus Achleitner. In so einem Schutzgebiet geht es um die Entwicklung von Angeboten für Tagesgäste und Urlauber. Outdoorerlebnisse, Kulinarik und Regionaltypisches spielen zusammen: „Landschaft und Natur sind für die Hälfte der Urlauber der Grund, sich für einen Aufenthalt zu entscheiden“, so Achleitner.